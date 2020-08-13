شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبحث مع مديري المدارس التجريبية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديري إدارات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بدور المدارس الرسمية للغات في تقديم خدمة تعليمية متميزة، لذلك توفر الوزارة كل وسائل الاتصال والتواصل مع المديريات التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدًا على ضرورة التواصل الدائم والبناء مع مسؤولي المدارس الرسمية لغات بالإدارات التعليمية المختلفة.

وطالب الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، مديري المدارس بتوفير كل البيانات والإحصائيات التي تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات السليمة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بشكل دقيق ولمصلحة الطالب، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإدارة الرشيدة بالمدارس المعنية واستثمار الموارد المتاحة بشكل جيد لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات، إن الاستعانة بالمدرسين عن طريق المشاركة المجتمعية يتم من خلال الحكومة الإلكترونية على أن يتم الخضوع للمراجعة الأمنية والضوابط التي تحددها الوزارة.

كما تمت مناقشة عدد من المشكلات والعمل على حلها من قبل الوزارة وتفعيل دور مديري إدارات المدارس الرسمية لغات بالمديريات طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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