شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء برنامج الجيولوجية الهندسيه بكلية علوم الأرض ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج الجيولوجيا الهندسية كبرنامج دراسي جديد بكلية علوم الأرض (برنامج خاص بمصروفات).

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية البرنامج باعتباره البرنامج الوحيد في مصر، الذي يمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض (تخصص الجيولوجيا الهندسية)، مضيفا أنه سيقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين من كليات علوم الأرض والعلوم والهندسة، كما ان نظام الدراسة المتبع بالبرنامج هو نظام الساعات المعتمدة ويقبل البرنامج طلاب شعبتي العلوم والرياضيات.

وأوضح رئيس الجامعة ان البرنامج يهدف إلى إعداد الدراسات الجيولوجية والتقنية الجيولوجية السطحية والتحت سطحية التي تعد الأساس للخطط الإنشائية الهندسية وللمدن الرئيسية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المدن الجديدة، وكذلك تحديد أنسب المواقع لإنشاء السدود والأنفاق والمناجم ومد الطرق البرية وإنشاء المطارات وإقامة الموانئ، ودراسة وتقييم الخصائص الهندسية لمواد البناء، وايضا المشاركة في تقييم المخاطر البيئية للإنشاءات المقامة الحالية والمستقبلية.

وأكد أن البرنامج يتيح فرص عمل للخريجين في عدد من المجالات كالمحاجر والمناجم وشركات البترول والإسمنت والحراريات، والمؤسسات العامة والخاصة في مجالات الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية، وكذلك شركات الانشاءات والاستشارات الهندسية والطرق والكباري والتخطيط العمراني.