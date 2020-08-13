شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير أولى رحلات «مصر للطيران» للشحن الجوي إلى سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حسين السحرتي، سفير مصر لدى سريلانكا، أن مطار كولومبو الدولي شهد وصول ثلاث رحلات لشركة مصر للطيران للشحن الجوي يوميّ 2 و5 أغسطس الجاري، أقلت 188 طناً من البضائع من سريلانكا إلى وجهات مختلفة عبر القاهرة، وذلك في أول رحلات من نوعها للشركة الوطنية الناقلة إلى مطارات سريلانكا منذ عقود.

وأضاف السفير السحرتي، أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لجهود حثيثة قامت بها شركة مصر للطيران للشحن الجوي ووكيلها الملاحي في سريلانكا، بتنسيق ومتابعة من السفارة المصرية، لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا، وكذا الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل البضائع السريلانكية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن كونها خطوة تمهيدية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وكولومبو لنقل البضائع والركاب مستقبلاً.

وأوضح «السحرتي»، أن دراسات الجدوى الاقتصادية لتسيير هذا الخط بشكل منتظم تجري حالياً بواسطة المختصين لدى الجانبين المصري والسريلانكي.

وأشار السفير المصري كذلك إلى أن التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة حتى في ظل التحديات المواكبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ساهمت الجهود التي قامت بها الجهات التجارية المختصة والمُصدرين والبعثتين الدبلوماسيتين المصرية في كولومبو والسريلانكية في القاهرة في تمكن سريلانكا من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها، وأبرزها الشاي وجوز الهند والتوابل والمنتجات المطاطية إلى السوق المصرية، وتمكن مصر في المقابل من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها وأهمها الفواكه الطازجة والزيوت والأجهزة الكهربائية إلى السوق السريلانكية.