شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على إعلان مصر باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإبداع.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.