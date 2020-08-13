شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.. البدء في أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها اجتماعا للبدء في اول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية وبحضور الدكتور كريم الدش المدير الاكاديمي لمقر الجامعة في العبور، والدكتور عمر حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور ايمن الشهابي الاستاذ بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد كساب رئيس شعبة الانظمة الميكانيكية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس وسيم حسام بقسم المحطات الارضية بوكالة الفضاء المصرية

و ذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

وقال الجيزاوي ان الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الاكاديمية بالواقع العملي

واشار انة يشارك في هذة المدرسة طلاب 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالب من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي مشيرا انة قد بدا الجزء النظري لهذة المدرسة عن طريق التعلم عن بعد من خلال تطبيق زووم ومن المقرر بداية الجزء العملي لهذة المدرسة في الاسبوع الاول من سبتمبر بمقر الجامعة بالعبور وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدربية مختلفة يقدم بعدها المتدرب مشروع عملي يتم تقيمة من قبل متخصصين في هذا المجال