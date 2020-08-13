شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالتجديد ليحيى زكي رئيسًا لاقتصادية قناة السويس لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٠، بتجديد تعيين المهندس يحيى زكي، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من ١٢ أغسطس ٢٠٢٠. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بالتجديد ليحيى زكي رئيسًا لاقتصادية قناة السويس لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.