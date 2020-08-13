شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يختتمون الامتحانات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط حالة الفرحة والبهجة وأنغام الموبايل والرقصات، اختتم 62501 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بالمنيا امتحانات نهاية العام داخل 208 لجنة عامة «نظام 3 سنوات – نظام 5 سنوات» .
وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدأت امتحان الدبلومات الفنية، أواخر الشهر الماضي، وتم الانتهاء من امتحان جميع المواد والعملي، لجميع المراحل .
وأضاف «عزب» أنه تم نقل أوراق الإجابة إلى كنترولات التصحيح بمقراتها بالمحافظات، للتصحيح والرصد وإعلان النتائج .
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