شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يختتمون الامتحانات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط حالة الفرحة والبهجة وأنغام الموبايل والرقصات، اختتم 62501 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بالمنيا امتحانات نهاية العام داخل 208 لجنة عامة «نظام 3 سنوات – نظام 5 سنوات» .

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدأت امتحان الدبلومات الفنية، أواخر الشهر الماضي، وتم الانتهاء من امتحان جميع المواد والعملي، لجميع المراحل .

وأضاف «عزب» أنه تم نقل أوراق الإجابة إلى كنترولات التصحيح بمقراتها بالمحافظات، للتصحيح والرصد وإعلان النتائج .