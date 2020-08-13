شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 3718 طن حديد وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SOFIYA والتي ترفع علم فانواتو ويبلغ طولها 144 متر والغاطس .86 متر وذلك لتفريغ 3718 طن حديد بالميناء.

و بلغ إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين وجميعها سفن حاويات

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه.

وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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