شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان النتيجة.. وفاة مرشح حزب النور لـ«الشيوخ» ببني سويف مصابا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ساعات من انتهاء فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، توفي الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين حزب النور ببني سويف، المرشح «فردي» عن دائرة محافظة بني سويف، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا».

كان عبدالعليم، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة بني سويف، قد احتجز بعزل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف عقب إصابته بفيروس «كورونا» منذ أسبوعين تقريبًا عقب ثبوت إيجابيته للفيروس، بعد خضوعه للفحص الطبي والمعملي بمستشفى التأمين الصحي.

وتقدم أمين حزب النور بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام «الفردي» وحصل على رقم 12 ورمز «الفانوس» ليتنافس مع 22 مرشحا آخرين، على أحد 3 مقاعد «فردية» مُخصصة لدائرة بني سويف.