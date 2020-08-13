شكرا لقرائتكم خبر عن كراسى الأمل.. أيتام يحولون المقاعد الخشبية للوحات مبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألوان بسيطة وكراسي خشبية تتحول لرسومات تجذب كل عين تقع عليها هكذا حول مجموعة أطفال بإحدى دور الرعاية بعين الصيرة، الكراسي الخشبية إلى تحف فنية، بعد أن تحدوا ظروفهم وبدأوا مشروعهم الخاص وهو الرسم والتلوين على الكراسي الخشبية، حتى وصل سعر الكرسى لـ 400 جنيه.

وتتعد المواهب داخل دور الرعاية حيث يقول أحد أبناء الدار ان الفكرة جاءت نتيجة الحظر ووقت الفراغ بعد الانتهاء من العام الدراسي.

وتتعدد مواهب تلك الأطفال لكنهم يحملون ميولا فنية كما يتمنون دخول كليه الفنون الجميلة ليصبحوا رسامين.

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وتمنى أطفال وشباب الدار أن يجدوا من يساعدهم ويدعمهم سواء كان بالمجهود التعليمي من كليات الفنون أو بالتبرع بالكراسي الخشبية لتصبح الورشة الصغيرة داخل الدار مصنعا كبيرا يحمل اسم يكون وسط المصانع ماركة خاصه بهم.