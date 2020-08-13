شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأوائل على القسم العلمى بالثانوية الأزهرية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن عدد الطلاب الأوائل للقسم العلمى 18 طالب وطالبة، وهم بالترتيب من أدنى لأعلى وهم آخرهم مريم محفوظ محمد المزين من الغربية وحصلت على مجموع 648 من 650، رقم 17 فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان من الشرقية وحصلت على 648 درجة، رقم 16 عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع من الدقهلية وحصل علي 648، عبدالرحمن لطفى السيد من القاهرة 648، رحمة محمد السيد من كفر الشيخ 648،وتقي سعد عبدالعزيز من كفر الشيخ 648،وايمان ابوزيد الرفاعي كفر الشيخ 648،وايلاف محمد توفيق من القاهرة حصل علي 648، أروى محمد أحمد محمود على من البحيرة 648، أحمد خالد جودة مجاهد 648 .

وتابع: المركز الرابع مكرر نهال من المنصورة 649، وكذلك نجلاء فتحي من الشرقية وحصلت على 649، وعمر حسن خليل من الغربية 649 ،والشيماء محمد عبدالحميد من الشرقية 649، أما الرابع فهو أحمد حسن ومجموعه 649.

أما الثالث والثانى والأول حصلوا على 100%، ندى محمد حامد فرحات من الغربية وحصلت على 100%، وعلاء رجب من البحيرة بنسبة 100% ، وأحمد مدحت من أسيوط بنسبة 100%.

Advertisements

كان قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.



وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبنائه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم. وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه. كما هنأ فضيلته أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، قائلًا: «أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف وأتمنى لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق فى التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».