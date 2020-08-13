شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات البصل والثوم تتخطى 318 ألف طن لجميع الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن صادرات البصل والثوم تخطت 318 ألف طن، منها البصل لـ 287 ألفا و946 طنا والثوم بإجمالى 31 ألفا و 524 طنا منذ بداية الصادرات حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى إلى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأضاف " العطار" ، أن صادرات البصل تحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس ، والثوم يحتل المركز الخامس بعد العنب ويجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشير الى أن إدارة الحجر الزراعى ، تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، مشير الى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة الزراعة، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .

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