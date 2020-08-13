شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. جامعة حلوان تعلن شروط القبول ببرنامج تصميم الأثاث بالفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث يساعد البرنامج فى تخريج مصممين ذوى قدرات تنافسية قوية متخصصين فى علوم تصميم وإنتاج الأثاث.

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، إن برنامج علوم تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية هو برنامج ساعات معتمدة ويدرس باللغة الانجليزية، ويعتبر البرنامج الأول على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في جميع الدول العربية المتخصص في الأثاث، وتتمثل رؤية البرنامج فى الريادة فى التعليم والبحث فى مجال تصميم وصناعة الأثاث المحلية والإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يهدف البرنامج إلى توفير مناخ تعليمي وابتكارى وبحثى مناسب فى تخصص الاثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية و المهنية والتطبيقية فى علوم التصميم المختلفة، ويعمل على الارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم فى مجال فن الاثاث لزيادة القدرة التنافسية.

كما يهدف إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، تمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، تحقيق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا العصر، سد احتياجات المؤسسات الصناعية وتحقيق وإنتاج الأثاث، تنمية القدرة على البحث العلمى فى مجال تصميم وإنتاج الأثاث.

وأوضح الدكتور على محمد منسق البرنامج ان مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات ( سنة اعدادية و4 سنوات في التخصص)، ويدرس الطالب فى البرنامج أساسيات التصميم الداخلي بجميع عناصره الأساسية الأثاث والحوائط والأرضيات والأسقف والنوافذ والأبواب وجميع عناصره المؤثرة من إضاءة ولون وخامة وعوامل بيئية.

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وعند إكمال الطالب بالبرنامج يكون قادر على أن يعرف الحلول الابتكارية فى العملية التصميمية لإنتاج منتج تنافسى ، يكون قادر على حل مشاكل الصناعة والمشاركة فى تنمية المجتمع والبيئة، ويجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والتقدم فى صناعة الاثاث، ويطبق التكنولوجيا المتقدمة بشكل صحيح فى صناعة الاثاث، ويكون قادر على أن ينجز بحث علمى وفقا لمناهج البحث.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج: -

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو علوم أو ما يعادلها، و يتم توزيع الطلاب عن طريق مكتب التنسيق لكلية الفنون التطبيقية، بحيث يلتحق الطالب بالبرنامج من الفرقة الإعدادى، ويليها أربع سنوات دراسية

-يتولى مجلس الكلية وضع شروط القبول أو التحويل لبرنامج علوم تصميم الأثاث من كليات أخرى طبقُا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات .

-يقبل البرنامج الطلاب المحولين الذين يرغبون فى الالتحاق بالدراسة فى تخصص تصميم الأثاث بحيث يشترط حصوله على جيد على الأقل، وإجادة اللغة الإنجليزية .