شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة التنفيذية لجهودهم في تنظيم الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماع مع قيادات الأجهزة التنفيذية بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة.

واستهل اللواء عادل الغضبان الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لجهودهم في الخروج بانتخابات مجلس الشيوخ بشكل مشرف، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال سير الانتخابات، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد من الفيروس المستجد، وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد حرصت على التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة أي مستجدات أو شكاوى خاصة بالانتخابات، لافتا إلى ان المحافظة لا تدخر جهدا في توفير كافة الراحة للمواطن خاصة في هذه الأحداث القومية التي تمر بها البلاد .