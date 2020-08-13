شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع معلمين بـ«الاسكندرية الأزهرية» لاصطحابهم هواتف محمولة داخل اللجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت جولة للشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، للجان امتحانات نقل وشهادات بنين وفتيات القراءات بمجمع معاهد سموحة؛ عن ضبط أجهزة هواتف محمولة بحوزة معلمين من المشاركين في أعمال الامتحان داخل لجان القراءات .

وعلى الفور، أحال «هاشم» المتورطين باصطحاب الهواتف المحمولة إلى إدارة الشؤون القانونية بالمنطقة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم.

وأجرى «هاشم» جولة تفقدية للاطمئنان على مستوى الامتحان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.

رافق رئيس المنطقة إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة؛ لمتابعة تأمين اللجان، وتزامن ذلك مع متابعة الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ والدعوة بالإسكندرية لامتحانات فتيات القراءات حيث تم تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة نظافة اللجان، والتأكيد على قياس درجات الحرارة للجميع قبل دخول اللجان؛ لمنع انتشار العدوى، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم.

وفى سياق متصل عقدت الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحان محو الأمية بمعهد المسيري الابتدائي بإدارة العامرية التعليمية الأزهرية، وشارك في اعمال المتابعة خالد محمد من رئاسة مجلس الوزراء، وفوزية أنور، والدكتورة رشا كمال محمد من هيئة تعليم الكبار، وأحمد جادو منسق إدارة وسط لتعليم الكبار، وشوقي عمار شيخ المعهد ( معلم فصل محو الأمية ) مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الصحية، والالتزام بالتباعد بين الدارسين داخل اللجان؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.

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