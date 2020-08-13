شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري وتنقل 1008 مسافرين في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، الخميس، لليوم الثالث والأخير، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعودة العالقين الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية من المرضى ومرافقيهم والطلبة وأصحاب الأعمال والزائرين لأقاربهم، بجانب دخول حملة الجوازات والاقامات المصرية وحملة الجوازات الأجنبية والمرضى، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

وأضاف المصدر، أن المعبر شهد، أمس، تنقل 1008 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 418 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 590مسافرًا.

وأشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.