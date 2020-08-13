«الأرصاد»: طقس حار رطب الجمعة.. والقاهرة 36 والرطوبة 85

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.
وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (85 – 30)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 18).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 28».
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الوضع في مصر
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اصابات
95,963
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تعافي
55,901
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وفيات
5,085
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