شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب» ينتقد غياب وزير الإسكان عن اجتماع اللجنة: «لسنا في نادٍ اجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب غياب عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، في حالة غضب داخل اللجنة، حيث انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، غياب الوزير عن الاجتماع المخصص لمناقشة أسباب غرق المواطنين بشاطئ النخيل بالإسكندرية، ومشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال «السجيني» مُخاطبًا ممثلي الحكومة خلال الاجتماع: «أبلغوا الوزير أن اللجنة تطلب حضوره، ولسنا في نادٍ اجتماعي، وإنما نعبَّر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون».

وأضاف: «إذا غاب الوزير عليه أن يقدم كتابًا رسميًا بالاعتذار المسبب بعدم الحضور، وغير ذلك يعد مخالفة تتنافى مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت أقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة».