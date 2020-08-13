شكرا لقرائتكم خبر عن «إعداد الأسر المنتجة بالعريش» يعلن بدء دورة الخياطة والتطريز الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش عن بدء دورة تدريبية لتعليم المرأة على التفصيل والخياطة والتطريز، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري.

وأكدت منى جمعة مديرة المركز، أنه سيتم استقبال دفعة جديدة من فتيات وسيدات العريش الراغبات في التدريب من سن 14 حتى 35 عاما، حيث يتم تدريبهن وتعليمهن كل ما يتعلق بأعمال التفصيل والخياطة المنزلية وانتاج الملابس وتدريبهن على كافة فنون التطريز البدوي ومشغولات الكورشية والحرف اليدوية من خلال الدورة، مشيرة إلى أن هذه الدورة مجانية بهدف زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة ولاتاحة الفرصة أمام كافة الراغبات للتدريب على التصنيع اليدوي، وأن التدريب يتم تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين في مختلف المجالات، مع توفير الآلات والماكينات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والانتاج .

وأضافت أنه بعد تدريبهن وحصولهن على شهادات تأدية الدورة المعتمدة من وزارة التضامن الإجتماعي، يتم عرض منتجاتهن في معرض الأسر المنتجة، ويلي ذلك إتاحة الفرصة أمامهن لإقامة مشروعات خاصة بهن وبيع منتجاتهن في منافذ ومعارض الأسر المنتجة، كما يمكن لكل متدربة الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد إحراء بحث اجتماعي وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع .

ومما يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إقامة عدة دورات تدريبية ناجحة للسيدات والفتيات، حيث تم من خلالها تخريج عدة دفعات من الفتيات والسيدات بعد تدريبهن وحصولهن على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وقد تلاحظ الإقبال الشديد عليها نظرا لرغبة الكثيرات منهن في تعلم مهارات تعينهن على مواجهة أعباء المعيشة ورفع مستوى الأسرة وزيادة دخلها، خاصة وأن المهارة والمهنة أصبحت ضرورية لإيجاد مصدر آخر لكسب لقمة عيش وزيادة دخل الأسرة من خلال إنتاج وتصنيع مشغولات في المنازل.