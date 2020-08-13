شكرا لقرائتكم خبر عن «السجيني» يطالب بالتوازن بين تطبيق «مخالفات البناء» والأثر التشريعي في الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.

وقال «السجيني»، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية، الخميس: «الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضًا».