شكرا لقرائتكم خبر عن «السجيني» يطالب بالتوازن بين تطبيق «مخالفات البناء» والأثر التشريعي في الواقع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.
وقال «السجيني»، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية، الخميس: «الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضًا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر «السجيني» يطالب بالتوازن بين تطبيق «مخالفات البناء» والأثر التشريعي في الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.