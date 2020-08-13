شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة ينعى الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بطب القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والعاملين بالمجلس القومي للسكان، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة. ويتقدم نائب الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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