شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 23 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الحالة لرجل في منتصف السبعينيات من العمر من مدينة العريش، حيث توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيه العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام عقب إصابته بالفيروس.

وأضاف شوكه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته.

وأشار مدير عام مديرية الصحة، إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الـ 23 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفي من قبل 16 حالة من مدينة العريش، و3 حالات من مدينة بئر العبد، وحالتين من مدينة الشيخ زويد، وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء، نتيجة الإصابة بالفيروس.