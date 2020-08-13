شكرا لقرائتكم خبر عن متاحة بشكل رسمي بعد الساعة الخامسة.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الأزهر الشريف، مؤتمرا صحفيا، بعد قليل لاعتماد النتيجة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي بعد الساعة الخامسة ونصف مساء.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام"، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، الخميس ١٣ أغسطس، في تمام الساعة ٢ ظهرًا، يتناول فيه كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

وقال صالح عباس، وكيل الازهر، إنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الازهرية، الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

وخصص الأزهر رقمي01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر «الواتس آب»، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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