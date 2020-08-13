شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الدراسات العليا في كلية التربية بالعريش امتحاناتهم.. وسط اجراءات احترازية ووقائية في مواجهة كورونا.

وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، على هدوء وانتظام الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاحظي الامتحانات ومسؤولي اللجان والكنترول، مشيرًا إلى توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب ولمواجهة الطوارئ، وأنه تم توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

من جانبه، أعلن الدكتور عصام عطية عبدالفتاح، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الامتحانات يؤديها 530 طالبًا وطالبة من الدبلومات العامة والخاصة والمهنية، مشيرًا إلى أنها مستمرة بصفة يومية حتى يوم 18 أغسطس الجاري، وأن الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، وافق على تسكين جميع الطلاب المغتربين في المدينة الجامعية بالعريش خلال فترة الامتحانات.

وأضاف أنه من المقرر بدء امتحانات تمهيدي الماجستير والدكتوراة اعتبارًا من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.