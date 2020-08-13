شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: عقد لجنة قيد المشتغلين خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، اليوم الخميس، عقد لجنة المشتغلين خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر المقبل.

وأوضح «ميري»، في بيان، أن اللجنة تعقد خلال الفترة المحددة الساعة ٥ مساء، ويشترط حضور اللجنة ارتداء الكمامة الطبية.

واشترطت اللجنة حضور الزملاء المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين بارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي.