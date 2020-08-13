شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا»: تلقينا أكثر من 5 آلاف «تظلم ثانوية» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم السابع على التوالي، واصل طلاب الشهادة الثانوية المتضررين من نتائج الامتحانات في المنيا، الخميس، تزاحمهم أمام لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، لتقديم التظلمات من بعض المواد من أبرزها الفيزياء والكيمياء واللغات .

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية، الخميس، إن لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا تلقت 5061 تظلم بينها 700 في اليوم الأول، و570 في اليوم الثاني، و1700 في اليوم الثالث و761 في اليوم الرابع، و800 في اليوم الخامس، واليوم السادس 530 متظلم، وشهدت المقر تزاحم شديد. مؤكدًا أن معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد .

وأضاف «عزب» أنه تم تحديد منفذين أحدهما للسيدات، وآخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة، مؤكدًا أنه يوجد ربط إلكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.