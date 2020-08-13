شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: 421 طالبًا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن ٤٢١ طالب وطالبة تقدموا لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية منذ فتح باب التقديم ٨ أغسطس وحتي اليوم الخميس. وأضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية، الخميس، أن ٣٥٤ طالب وطالبة أدوا الاختبارات بواقع ٢١١ طالبًا، و١٤٣ طالبة، مشيرًا إلى أن الاختبارات تتم على مدار يومين، حيث تقدم حتي الآن لأداء الاختبارات الأسبوع المقبل ٦٧ طالب وطالبة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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