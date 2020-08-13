شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اعتماد نتائج الثانوية الأزهرية وإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الأزهر الشريف، مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لاعتماد النتيجة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي بعد الساعة الخامسة ونصف مساء.

ويعقد الأزهر مؤتمر صحفي يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس ١٣ أغسطس، في تمام الساعة ٢ ظهرًا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.