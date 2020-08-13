شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرانية في انتظار انفراجة «قانون التصالح»: «مدة إضافية.. وتعديل أسعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحمل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، الخميس، انفراجة كبيرة للإسكندرانية بشأن تطبيق قانون التصالح في المبانى المخالفة خاصة في المحافظة.

من جانبه، قال المهندس هيثم الحريرى، نائب محرم بك، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «اللجنة تجتمع بحضور التنفيذيين من محافظة الإسكندرية ومحافظات أخرى، بالغضافة إلى وزارة الإسكان والتنمية المحلية لرؤية الأثر التشريعى من تطبيق قانون التصالح وما شابه من اخطاء ومعوقات في تنفيذ القانون»، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المشاكل والبحث عن حلول لها ومنها مد فترة تنفيذ القانون 6 أشهر حتى 31 مارس 2021، بالإضافة إلى خفض الأسعار إلى الحد الأدنى «لأنها مرتفعة جدًا في الإسكندرية وتحتاج مراجعة».

وأوضح أن «الأعضاء يتحدثون في صلب القانون للخروج بتوصيات نطلب من الحكومة تنفيذها بناء على شكوى النواب، الذين ينقلون غضب المواطنين، خاصة أن البديل صعب، فلا الدولة تستطيع إزالة كل المبانى المخالفة التي لن يتقدم شاغليها للتصالح، ولا المواطن يستطيع في ظل الأزمة الاقتصادية دفع هذه المبالغ الضخمة».

فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه سيجرى تقييم لبعض إشكاليات الفهم والتطبيق الخاطئ لقانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن «الاجتماع يتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها»، مضيفًا: «نحن مع المواطنين في وجوبية التيسير في تطبيقات قانون التصالح».