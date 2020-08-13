شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تواصل أعمال ترميم عمارة الزمالك وسفارة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق تواصل أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعى بعد تضررها من أعمال حفر مترو الزمالك، وكذلك تواصل أعمال الترميمات لمبنى سفارة البحرين مع استمرار أعمال حفر المترو بالمنطقة.

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير قد تعهد قبل عيد الأضحى أنه ستتم إعادة عمارة الشربتلى إلى سابق عهدها وسيتم اتخاذ كل إجراءات الأمان للسكان، معلنا وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك، واستمرت أعمال الحفر وترميم العمارة وسفارة البحرين بالعيد.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أى نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك، لكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وأضافت أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كل الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كل الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.