شكرا لقرائتكم خبر عن تربية نوعية عين شمس تواصل اختبارات القدرات بالشعبتين الفنية والموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر اليوم الخميس، اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، حيث تجرى الكلية اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وتأتى الاختبارات تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية.

وتقيس اختبارات القدرات فى التربية الفنية مهارات الإبداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خلال اله موسيقية.

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وتجرى اختبارات القدرات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بالجامعات للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الامتحان، مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

و تستمر اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس على أن تنطلق بعدها المرحلة الأولى للتنسيق بعد اعتماد الجدول الزمنى بالاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات المقرر له بعد منتصف أغسطس الجارى.

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.