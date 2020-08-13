شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوافق على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 / 2 / 2020.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجاً لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقع المجلس ويستمر المجلس فى تلقى هذه الطلبات حتى 16 / 11 / 2020.

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ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التى شكلها المجلس لذلك تمهيداً لمناقشتها فى اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس من قبل، إطلاق حملة بعنوان "اعتز بفنك" تثمن المكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانين المصريين، وضرورة الحفاظ على تلك المكانة وعدم المساس بها، باعتبار الفنانين هم النماذج التي يحتذي بها الشباب، ويؤثرون في المجتمع بشكل إيجابي.. وتعظيم دور الفن المصري كأهم أذرع القوى الناعمة، وعدم قبول الأدوار أو البرامج التي تمس مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وقرر المجلس الموافقة على خطة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة بعض الدورات التدريبية للإعلاميين، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها في الأكاديمية، والاستعانة ببعض الخبرات والخريجين في لجان المجلس.. وكذلك مخاطبة أكاديمية ناصر العسكرية لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من الدورات والخبرات الموجودة بالأكاديمية لخدمة الإعلاميين.