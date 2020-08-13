ضبط 85 طن لحوم غير صالحة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية خلال أسبوع بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة شن حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات البعض ضخ سلع غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات فى الأسواق، فى إطار ذلك شنت مديرية التموين بالقاهرة حملات مكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس أسفرت عن الآتى:- 1-ضبط 11.250 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتم تحرير محضر رقم 5932 قسم السيدة زينب. 2- ضبط 7طن لحوم مجمدة 1.250 طن لحوم مفرومة و 800 كجم لحم حواوشي غير مدون عليها بيانات وتم تحرير محضر رقم 2271 قسم القطامية. 3- ضبط 6.100 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 10548 قسم المطرية. 4- ضبط 2.300 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 12655 قسم البساتين. 5- ضبط 1.679 طن لحوم مجمدة لا يملك صاحب المتجر المستندات الدالة على حيازتها وتم تحرير محضر رقم 9378 قسم النزهة. 6- ضبط 250 دجاجة زنة 1.5 كجم غير مدون عليها بيانات او تاريخ إنتاج وصلاحية وتم تحرير محضر رقم 2249 قسم القطامية. Advertisements 7- ضبط 110 دجاجة زنة 1 كجم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 7422 قسم مصر القديمة. 8- ضبط 1.23 طن كبدة مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 1382 قسم شبرا. 9- ضبط 1.840 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 3564 قسم مدينة نصر. 10- ضبط 1.7 طن كبدة 1.8 طن لحوم قطع و 650 كجم لحوم مفرومة غير مدرج عليها ايه بيانات إنتاج وصلاحية وتم تحرير محضر رقم 1939 قسم القطامية. 11- ضبط 1.487 طن لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 2367 قسم عين شمس. 12- ضبط 30 طن لحوم و 22 طن دجاج مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 19725 قسم مدينة نصر أول.

حملات للتموين على محال اللحوم بالقاهرة



حملات للتموين على محال اللحوم بالقاهرة

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