شكرا لقرائتكم خبر عن تخليدا لذكراه.. شاب يرسم جدارية طبيب الغلابة علي محطة قطار أبو زعبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخليدا لذكراه ولأعماله الإنسانية قام رسام شاب برسم جدارية للدكتور الراحل محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة علي جدران رصيف محطة قطار أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية وكتب بجوارها عبارة "يصبح الإنسان عظيما بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان".

وقال محمد السيد رسام أن صديقه أحمد حجاب والذي يرتبط به علاقة صداقة قوية منذ سنوات هو من عرض عليه الفكرة وأنهما سمعا كثيرا عن الدكتور محمد مشالي وتأثرا بمواقفه الإنسانية من خلال مشاهدة مقاطع مصورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ففكرا أن يكون هناك تخليد لهذا النموذج المشرف، وذكري له داخل محافظة القليوبية عبر رسم جدارية علي أحد الأماكن العامة ليراه الناس.

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وأشار إلى أنه فوجئ وصديقه بالاهتمام البالغ بتلك الجدارية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ظاهرة جيدة كما أن الرسم يشبه الراحل كثيرا.

واكد أنه بدأ العمل على سور محطة أبو زعبل واستغرق العمل 6 ساعات مشيرا إلى أنهما سيقومان أيضا بعمل رسومات جديدة للدكتور أحمد زويل وعدد من الشخصيات والنماذج المشرفة وجعلها ظاهرة عامة بعمل فني يخلد ذكراهم لتبقي شاهدًا على انسانية هؤلاء وتعطي مثالاً للتضحية.