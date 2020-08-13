شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: متابعة أعمال التصحيح فى كنترولات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن أعمال التصحيح بدأت منذ السبت الماضى وستبدأ الوزارة متابعتها بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات الخميس 13 أغسطس، موضحا أنه سيتم تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب وإعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، نهاية الشهر الجارى وبحد أقصى بداية سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعمال تقدير الدرجات للطلاب تتم داخل 90 مقر تقدير ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.



وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.

Advertisements

وكشف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن متوسط حالة الغش يوميا ومحاولات التصوير باستخدام المحمول خلال فترة انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية ما بين 10 إلى 15 حالة، موضحا أنه تم رصد أكثر من 30 حالة فى أحد أيام الامتحانات.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: سنعلن مع إعلان نتيجة الامتحانات حصر كامل بجميع حالات الغش ونوعية العقاب الذى تم تطبيقه فى كل حالة بواسطة الشئون القانونية، كما حدث مع نتيجة الثانوية العامة هذا العام، موضحا أن هناك عقوبات على كل من أخل بامتحانات الدبلومات الفنية.