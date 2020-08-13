شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلميين تجرى تعديلات داخلية لاستيعاب خريجى الذكاء الاصطناعى والكليات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، وكيل نقابة العلميين، إنه فى إطار خطة الدولة للتوسع فى دراسة العلوم والتكنولوجيا، أجرت النقابة تغيير بمسمى شعبة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ليُصبح علوم الحاسبات والمعلومات والبيانات والذكاء الصناعى، لتستوعب التخصصات العلمية الجديدة التي ظهرت بكليات علوم بورسعيد والسويس وزويل.

وأضاف غريب، فى بيان،: أيضا لاستيعاب خريجي الكليات الوليدة مثل: كلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم البيانات، بجانب خريجي كليات الحاسبات والمعلومات، تمهيدا لمنحهم رخصة مزاولة مهنة ليعمل بها كمسوغ للتعيين ومنحهم لقب مهندس برمجيات، أيضا احتوت النقابة ثلاثة أقسام جديدة وضمتهم للشعب التخصصية المناسبة لهم، وهم: علوم الأرض - علوم الفضاء والملاحة - علوم البترول ، حتى تستوعب التخصصات الجديدة التي ظهرت بكليات علوم القاهرة وعين شمس والسويس والمنصورة ، وأيضا لاستيعاب خريجي الكليات الجديدة بهذه المسميات، والتي بلغت مدة الدراسة بها ٤ سنوات أكاديمية.

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وتابع: لم تكن النقابة بمعزل عن التطورات العظيمة الحادثة بمجالات العلوم الطبية الحيوية، فجاري استحداث شعبة (علوم الصناعات الدوائية والتحليل والتسويق الدوائي)، بجانب شعبة العلوم الطبية التطبيقية بعد وضع اشتراطات علمية وتأهيلية وتدريبية للقيد بالشعبة، والحصول على رخصة مزاولة مهنة، لافتا إلى أن النقابة منحت ما يزيد عن 2000 رخصة دكتور علوم طبية ودوائية بتخصصات الشعبتين المختلفة في التحاليل الطبية، والأشعة ، والتغذية العلاجية والأجنة والتحليل والتصنيع الدوائي، كما منحت حوالي 500 شهادة استشاري علمي بهذه التخصصات خلال العامين السابقين فقط.

وأكد أن النقابة تسعى حاليا لاستحداث شعبة "علوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية"، لاستيعاب الأخصائيين العلميين من كليات علوم المنصورة ودمياط وأسيوط، وأيضا استيعاب خريجي كليات التكنولوجيا الحيوية، بعد معادلة محتواهم العلمي ببكالوريوس العلوم من الأعلى للجامعات، وأيضا معاهد (الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية) بالسادات، و(البيولوجيا الجزيئية) بأسيوط وأيضا شعبة (علوم الثروة السمكية وتكنولوجيا المصايد والاستزراع السمكي).