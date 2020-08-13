شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح للمتقدمين بالطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو يوم السبت المقبل 15/8/2020 .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده المركز التكنولوجى بحي جنوب الجيزة لمتابعة توافد المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء مؤكدا أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رئيس حى جنوب الجيزة بضرورة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجى وسرعه انهاء الاجراءات الخاصة بهم والتعامل الجيد مع المواطنين .

وحرص المحافظ على الاستماع الى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجى للتعرف على ابرز المعوقات التى تواجههم للسعى نحو حلها وازالتها.

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كما شدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور لافتا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وكان محافظ الجيزة قد عقد لقاءات دوريه مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزاله أى معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدما فى ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات او الراغبين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة .