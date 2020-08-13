شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يناقش شراكة المجتمع فى تطوير التعليم بمؤتمر فى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر مؤتمرها الدولى السادس تحت عوان "الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم: دراسات وتجارب"، الذى سيعقد عبر منصة Google Meet كأول مؤتمر افتراضى لها فى الفترة من 16- 17 أغسطس 2020م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة لدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد محمود عرفان عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورجمال فرغل الهوارى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقررا المؤتمر.

ويشارك بالمؤتمر العديد من الباحثين من جميع مختلف أنحاء العالم (مصر، السعودية، السودان، الكويت، انجلترا).

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من جانبه وجه الدكتور خالد محمود عرفان عميد الكلية رئيس المؤتمر، الشكر للأزهر الشريف ممثلا في شيخ الأزهر ورئيس الجامعة لدعمهما المؤتمر أملا فى وجود مخرجات تخدم العملية التعليمية فى مصر، والعالم الإسلامى لما للأزهر من دور وطنى مصرى، وعربى وإسلامى، وإنسانى لخدمة البشرية ودعم التعاون.

قال والدكتورجمال فرغل الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إن النظام التعليمي مع سائر قطاعات الدولة يمثل نسيجا واحدًا متكاملاً؛ غير أن هذا المعنى قد غاب في كثير من الحركات الإصلاحية في التعليم، فكان لقطاع التعليم أن يسعى لحل مشكلاته بمعزل عن سائر قطاعات الدولة، مما جعل حلول المشكلات التي تواجهها قاصرًا لعدم تفعيل دور شراكة المجتمع المدني مما استدعى البحث عن أساليب ومداخل جديدة ومن أهمها الشراكة مع هذه المؤسسات.

ووأوضح الدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقررا المؤتمر، أنه إيمانًا من كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر بمسؤوليتها في تطوير التعليم بصفتها قاطرة التطوير لمؤسسات التعليم إرتأت حتمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية كخيار استراتيجي لحل الكثير من مشكلات القطاع التعليمي، ومن ثم جاء المؤتمر دعما لدور مصر المحورى والدولى وما تقدمه من علوم وثقافة ووسطية