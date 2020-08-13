شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وكيل كلية طب جامعة القاهرة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع سابقاً، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وكان قد نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحه التجميل ووكيل طب القصر العيني، موضحا أنه توفى متأثرا بأزمه قلبية.

من ناحية أخرى، كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 156 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

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وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.

ونعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ربيع النجار، أخصائى الأطفال بمستشفى كفر الزيات وسبب وفاته الإصابة بفيروس كوڤيد19، خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(144).

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذى تم توثيق بياناتهم حتى الآن، والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى.