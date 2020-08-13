شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 64 ألف طن تقاوى بطاطس استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كمية عينات تقاوي البطاطس اتى تم فحصها من داخل المناطق الخالية من مرض العفن البني للموسم الحالي، بلغت حتى الآن حوالى 64 ألفا و 56 طنا، تمثل 3222 عينة، بالمقارنة بـ 46 ألفا و867 طنا تمثل 2374 عينة، تم فحصها العام الماضى حتى نفس التوقيت، استعداد لزراعات الموسم الجديد.

وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، انه تم من خلال وحدة الرصد والمتابعة، منذ افتتاحها نهاية يناير الماضي، تحميل مساحة 2 مليون و300 ألف كم2، صور أقمار صناعية لمتابعة جميع المساحات المنزرعة طوال الموسم الزراعى

وأشارت إلى أنه تم رسم وتدقيق الإحداثيات لعدد ( 2946 جهازا و1156 حوشة) من المناطق الخالية عن طريق نظم المعلومات الجغرافية، كذلك تمت متابعة مساحة ( 97,972 ) ألف فدان علي مدار العروتين الصيفي والشتوي من خلال معرفة نسبتي الملوحة والرطوبة في التربة، ومتابعة النبات في جميع مراحل النمو من الغرس إلي الحصاد، فضلا عن متابعة صحه النبات علي مدار السنة أكثر من مرة.

Advertisements

وأكد التقرير، أنه تم متابعة الحصاد يوميا لكل جهاز عن طريق لوحة مؤشرات رقمية توضح الحالة لكل جهاز، فضلا عن تحديث كتيب المناطق الخالية المرسل للاتحاد الأوروبى وإرفاق صور الأقمار الصناعية مصحوبة بخرائط لـ (361) مزرعة بمساحة ما يزيد عن (520,000) ألف فدان.

وقالت في تقريرها، أنه تم إبرام اتفاق مع مركز البيانات المكانية بوزارة التخطيط للحصول على صور الأقمار الصناعية اليومية، لاتاحة فرصة التتبع اليومي للمزارع، كذلك تم تفعيل خدمة التحويل الرقمي لجميع بيانات المناطق الخالية والثلاجات المعدة لتخزين البطاطس وضبط دورة العمل لمهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت المقوي، فضلا عن تدريب السادة مهندسي وحدة الرصد والمتابعة على عمل تطبيقات تفيد الساده المستثمرين، وتدريب مهندسى المناطق الخالية عن طريق الفيديو كونفرنس على مدار(120) ساعة تدريبيه مع اخذ كافة الاحتياطات اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

وقالت مدير المشروع، إنه بعد الانتهاء من متابعة زراعات موسم 2019/2020 تم البدء فى متابعة تقاوى الكسر المحلى فى الثلاجات باستخدام التابلت حيث تم رفع الاحداثيات بال GPS وتسجيل المحاضر والبيانات تمهيدا لظهورها على لوحة المؤشرات حتى يتم اظهارها لمتخذى القرار.

وأوضحت أنه تم عمل بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية على موقع المشروع والتى ستتيح مجموعة من الخدمات لاشراك اصحاب المزارع فى متابعة المحصول.