شكرا لقرائتكم خبر عن سر مملكة الملوخية الخارقة.. بلدنا فيها العجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قرية صغيرة بمدينة الفيوم، يعيش الجميع هنا على بيزنس واحد فقط، هو الملوخية الخارقة، أو الملوخية الصعيدى، حكاية مختلفة عن بيزنس وزراعة مربحة لم يكن يعرف عنها الكثيرون شيئا.

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أصل هذا النبات جاء من الصعيد، ولهذا أطلق عليه المواطنون هنا الملوخية الصعيدى، وتتم زراعته وتصديره إلى لبنان، حيث يعاد تصنيعه ويصدر إلى أوروبا واليابان، ويقال أنه يستخدم هناك لإنتاج عدد من الأدوية الهامة.

ويجرى الآن المسئولون أبحاثا متنوعة على هذا العشب، الذى يشبه تماما الملوخية فى الشكل والطعم، ولكنه علميا لا يعتبر ملوخية، ليكتشفوا أفضل الطرق لاستخدامه والاستفادة منه بأقصى شكل.

ويذاع برنامج بينى وبينك الخميس من كل أسبوع عبر تلفزيون الخليج 365، ومنصات التواصل الاجتماعى التابعة له، وهو من تقديم حسن مجدى، وتصوير وإعداد مصطفى جابر، ومونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادى أبو الحسن.