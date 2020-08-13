التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية عن شهر أغسطس للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال أيام مع مراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

كانت الدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قد قررت الشهر الماضى استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم صرف المساعدات لمستفيدى تكافل وكرامة على مرحلتين، حيث تم بدء صرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج الذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ثم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم حوالى 2.4 مليون مستفيد

وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية وتتواصل غرفة العمليات على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالى 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف عن الشهر الماضى حوالى 1.63 مليار جنيه مصرى.

