شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أدوية وأجهزة أمراض الكلى استعدادا لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تدخر الحكومة جهدًا فى توفير الرعاية الصحية للمصريين فى مختلف التخصصات الطبية، فى إطار خططتها للكشف المبكر عن الأمراض، والتى تلتهم جزءًا كبيرًا من ميزانية الصحة، التى تنفق على العلاج سنوياً ومن هذه الأمراض الفشل الكلوى ما دفعها إلى الاستعداد لإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض الكلى من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوى و1300 كرسى متحرك، وإحلال وتجديد 100 % من أجهزة الغسيل الكلوى المتهالكة.

وقالت وزارة الصحة والسكان : المبادرة تهتم بتوفير الإمكانات الفنية المتعلقة بالأجهزة خاصة أجهزة الغسيل الكلوى والمحاليل والكراسى المتحركة الخاصة بنقل المرضى لوحدات الغسيل وانما تعدت إلى توفير أحدث العلاجات والأدوية كإيبوتين كأحدث دواء بشرى محضر عن طريق الهندسة الوراثة ويختص بعلاج حالات أنيميا مرضى الفشل الكلوى المزمن والذين يقومون بالغسيل الكلوى ومعاناة مريض الغسيل الكلوى تتمثل فى قضاء 12 ساعة أسبوعيًا بواقع ثلاث جلسات فى الأسبوع الواحد، وتكون مدة الجلسة 4 ساعات فى المرة الواحدة، أى نحو 576 ساعة سنويًا على أجهزة الغسيل.

وأضافت مصادر برزارة الصحة والسكان : قمنا بتوريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى 14 محطة معالجة بالمستشفيات بمحافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوى وتابعت المصادر : تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجار توفير 2600 ماكينة غسيل كلوى و2000 كرسى كلى لصالح الوزارة لافتة إلى أنه يتم استخدام أحدث الأدوية للعلاج بالمجان.

وأضافت المصادر : تعاقدنا منذ فترة على 9 ملايين مرشح کلی، وجار التوزيع على المستشفيات ووحدات غسيل الكلى، بالإضافة إلى أنه جار توفير 75 محطة معالجة مياه أخرى، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لجميع الماكينات ومحطات المياه لاستبدال القديم منها بالماكينات جديدة وفقاً لتقارير الصيانة الدورية.

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وأوضحت أنه تم تركيب وتشغيل نظام "الباكس" فى 18 مستشفی و5 مراكز صحية بمحافظات "بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ". لافتة إلى أن "الباكس" هو عبارة عن سيرفر بسعة تخزين هائلة لتخزين كل ما هو فحوصات شعاعية للمرضى ويمكن تداول صور الأشعة عن بعد، عن طريق الشبكات المحلية اللاسلكية أو عن طريق الإنترنت بأفضل جودة ممكنة للصور، بشبكة مؤمنة كليا، كما يتميز هذا النظام بسعة تخزينية وأرشفة للفحوص الشعاعية للمرضى وإمكانية الوصول السريع إليها وعمل أرشيف بالاسم أو الرقم التسلسلى أو التاريخ وتجميع وترتيب كل الفحوصات التى تخص مريضاً معيناً فى ملف خاص به والرجوع السريع إليها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أن المصابين بالأمراض المزمنة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفشل الكلوى، حيث تزداد خطورة حدوث مرض الفشل الكلوى لديهم بمعدل ثلاث مرات مقارنة بغيرهم من الأصحاء، لذلك يجب عليهم التقيد بالفحص المنتظم للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وما يتبعها من مشاكل صحية واجتماعية ونفسية، كما أن جلسات غسيل الكلى تشكل عبئًا ماديًا على المريض .

ووفقًا للجمعية المصرية للكلى، فإن 25%من ‏مرضى الفشل الكلوى فى مصر يموتون سنويًا، فى حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%‏، وذكرت الإحصائية، أن مصر بها ‏460‏ مركزًا خاصًا وحكوميًا‏. ‏

وتابعت: هناك 60 ألف مريض يقوم بالغسيل الكلوى على نفقة الدولة، و45 ألف مريض بهيئة التأمين الصحى، وأن عدد المرات التى يقوم بها المريض بالغسيل الكلوى 13 جلسة فى الشهر بمعدل 3 جلسات بالأسبوع، وتكون مدة الجلسة ما بين 4:3 ساعات، مشيرًة إلى أن تكلفة الجلسة الحقيقية لا تقل عن 450 جنيها مباشرة والتكلفة الغير مباشرة 500 جنيه، تتحمل الدولة 325 جنيها للجلسة.