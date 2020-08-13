شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر عن حادث ساحة "كاتدرائيّة ميلانو": يتنافى مع القيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف، الحادث الذى أثار الذعر فى نفوس المتواجدين بساحة كاتدرائيّة ميلانو فى إيطاليا، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع القيم الإنسانيّة وتبثّ الخوف فى النفوس، مشددا فى الوقت ذاته أن حفظ الأرواح واجب على كل إنسان.

وسَادت حالة من الذعر ساحة كاتدرائيّة ميلانو الشهيرة "Duomo" فى مدينة "ميلانو" الإيطالية، وذلك بعد أن اشتبهت دورية الشرطة فى أحد الأشخاص المتواجدين بالساحة، وخلال تعامل الدورية مع المشتبه به قام بمهاجمة أحد حراس أمن الكاتدرائيّة مستخدمًا سلاحًا أبيضًا للاحتماء به واتخاذه رهينة.

واستطاعت عناصر الشرطة المتواجدة فى الساحة وقوات مكافحة الإرهاب التى اتّجهت على الفور إلى مكان الحادث، تحرير حارس الأمن والقبض على المعتدى دون وقوع أية إصابات، ونقله إلى مَقرّ الشرطة للتحقيق، وتولت قوات مكافحة الإرهاب بالمدينة التحقيق فى القضية؛ فى محاولة منها لفهم الأسباب التى دفعت هذا الشخص إلى القيام بهذا الجرم.



