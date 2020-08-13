كيف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020؟.. إتاحتها إلكترونيا 5 مساء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وعلى صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ستتاح النتيجة فى تمام الخامسة والنصف، عصر اليوم الخميس، عقب اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، فى الثانية ظهرا، وإعلان العشرة الأوائل من كل شعبة، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل انطلاق الدور الثانى، وفتح باب التظلمات وآلياتها، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لفلسطين.

كان قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

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كما هنأ فضيلته أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، قائلًا: «أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف وأتمنى لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق فى التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».