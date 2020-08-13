شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مسعفين اثنين عثرا على 6 كيلو ذهب بصحبة مصاب فى حادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف اثنين من المسعفين، عثرا على مبلغ مالى بقيمة 10 آلاف جنيه و 6 كيلو ذهب بالإضافة لعدد من الهواتف المحمولة، بحادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالقطاع الرابع الوادى - أطفيح بحلوان.

ومنح رئيس هيئة الإسعاف المسعفين شهادة تقدير ودرع الامانه ومبلغا ماليا تقديراً لأمانتهما وتفانيهما فى العمل، مؤكدا أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به فى الأمانة والإخلاص فى أداء واجبات ومهام العمل ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازي القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع

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من جانبه قال الدكتور وليد ماهر مدير فرع هيئة الإسعاف بحلوان إن المسعف عصام محمد والسائق عبد الستار حسن

عثرا على المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية والذهب بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي الودي _ أطفيح بحلوان وقد سلما جميع المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية لمركز الشرطة بحضور مندوب شركة طيبه للمجوهرات.