شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. جامعة حلوان تعلن شروط القبول فى كلية ومعهد التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، الشروط العامة للقبول بكلية التمريض بجامعة حلوان 2020 وهى كالآتى:-



1- تقبل كلية التمريض الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ( شعبة علمى علوم ) أو ما يعادلها.



2- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هى الإنجليزية ( يستثنى من ذلك خريجى مدارس اللغات ).



3– يخضع الطلاب لاختبارات القبول الموحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض سواء كان لطلاب الثانوية العامة أو طلاب المعهد الفنى للتمريضعلى جميع الطلاب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبى الخاص بالكلية.



4–الدراسة بالكلية باللغة الانجليزية لمدة أربع سنوات وسنة تدريبية (امتياز) – ويتم التدريب العملى خلال الأربع سنوات فى مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تحت اشراف نخبة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.



5-يتم تدريب الطلاب قبل نزولهم للمستشفيات فى معامل الكلية التى تحاكي الواقع وذلك على أحدث الأجهزة والمانيكان.



6-تقبل الكلية الحاصلين علي شهادة المعاهد الفنية الصحية ( شعبة التمريض ).

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7- أو المعاهد الفنية للتمريض علي أن يكونوا حديثي التخـرج وحاصلين على 75% علي الأقل من درجات الدبلوم ويتم قبول هؤلاء الطلاب بالفرقة الثانية.



8- تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحاصلين على 75 % ذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلنت الجامعة فى بيان لها، شروط القبول بالمعهد الفنى للتمريض وهي كالآتي :

1-يقبل المعهد الفنى للتمريض الطلاب الحاصلين على الثانوية عامة (علمى علوم ) أو ثانوية معادلة.

2- أن يكون حاصل على نسبة 75% فى اللغة الأنجليزية.

3- ألا يزيد العدد عن 100 طالب وطالبة.

وتأتي ضوابط التحويل المطلوبة بالمعهد الفنى للتمريض كالآتي :

المعهد يقبل التحويلات عن طريق مكتب التنسيق فقط بالشروط الأتية :

-الحاصلين على ثانوية عامة علمى علوم ومستوفى الحد الأدنى للقبول بالمعهد.

-يجتاز اختبارات القبول الموحدة المنعقدة بالمعهد.

-أن يكون حاصل على نسبة 75% فى اللغة الأنجليزية.

-ألا يزيد العدد عن 10% من أعداد المقبولين.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين فى التحويل للفرقة الثانية:

- أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل وذلك طبقا للتوزيع الاقليمى للمعهد.

-الا يحمل أكثر من مادتين بعد اجراء المقاصة العلمية بالمعهد.

-المعهد لا يقبل التحويلات لطلاب راسبين من كليات او معاهد اخرى .