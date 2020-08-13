شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عصام العريان داخل محبسه في سجن طرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية إن القيادي الإخواني، عصام العريان، توفي داخل محبسه بسجن طرة، الخميس، إثر أزمة قلبية.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

يذكر أن العريان صدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا «اقتحام الحدود الشرقية» و«قطع طريق قليوب» و«أحداث البحر الأعظم».