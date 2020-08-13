شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه المقبل بجامعة الإسكندرية السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه المقبل بمقر جامعة الإسكندرية، السبت المقبل، بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية.
ومن المقرر أن يرأس الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في ضيافة جامعة الإسكندرية، والذي يبدأ في التاسعة والنصف صباحا، بعد أن ظل طيلة الشهور الماضية يتم عقده عبر «الفيديو كونفرانس».
وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن زيارة الوزير، السبت، تشهد العديد من الافتتاحات داخل الجامعة، حيث يتم افتتاح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية بالمكتبة المركزية، تليها افتتاحات إنشائية داخل كلية الطب.
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