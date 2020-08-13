شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: تنفيذ 281.3 ألف وحدة سكنية باستثمارات 94.6 مليار جنيه عام 2018- 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 281.3 ألف وحدة عام 2018 / 2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة عام 2017 / 2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض في الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها 11.5 ٪ .

وأوضح الإحصاء، اليوم الخميس، في «نشرة الإسكان في مصر» خلال عام 2018 / 2019، أن الإسكان الإقتصادى جاء في المرتبة الأولـى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليه الإسكان المتوسط بعـدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3% ويليـه الإسكـان فوق المتوسط بعدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام 2018 / 2019.

وعن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، أوضح الإحصاء أنه تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2018/ 2019 بنسبة 35.7% من الاجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

جاء الإسكان الإقتصادى في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم منخفض التكاليف بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من اجمالي القطاعين.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبـة الاولى بعدد 28.2 ألـف وحــدة بنسبـة 28.1 % يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الإسماعلية في المرتبة الأخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى القطاعين.

وعن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، أشار إلى أنه تم تنفيذ عدد 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2018 / 2019 بنسبة 64.3% من الاجمالى العام مقابل 221.2ألف وحدة عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3 %.

وبين أن الإسكان المتوسط جاء في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 اًلاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص.

وجاءت محافظـة الإسماعلية فـى المرتبة الاولى بعدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1 ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة في المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % من إجمالى القطاع الخاص.

وأضاف أن الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة ) وبلغ إجمالى عـدد الوحدات السكنية المنفذة 67.7 ألف وحدة عام 2018 / 2019 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9٪، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3٪، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعلية بعدد 32 وحــدة بنسبة 0.04٪ من الإجمالى.

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وعن مشروع دار مصر (الإسكان المتوسط)، بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018 /2019 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دمياط الجديدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5٪ وأقل عدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالى.

ولفت الإحصاء إلى أن مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط )، بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7 ألف وحدة ويبلغ اكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1٪ من اجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2018 / 2019.

ولفت إلى أن اجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة 5220 وحده بإستثمارات 9.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية و320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة وجاري انشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة .